Giếng bậc thang như mê cung tồn tại từ thế kỷ thứ 9 ở Ấn Độ, công trình đồ sộ với 3.500 bậc thang được UNESCO công nhận là Di sản thế giới

Chand Baori là kỳ quan giếng bậc thang đồ sộ nhất thế giới ở Ấn Độ. Công trình tồn tại từ thế kỷ thứ 9 với 3.500 bậc thang này đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Những khách du đến đây không thể bỏ qua địa điểm này, vẻ đẹp của công trình này đã khiến nhiều người say đắm.
Đời Sống 09:03 05/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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