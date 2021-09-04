Giây phút hốt hoảng, cả nhà kinh hoàng khi thấy người đàn ông lạ mặt rơi từ trần nhà rồi ngã trúng bàn thờ

Vừa được chia sẻ tình huống hy hữu khi đêm tối thì cả nhà phát hiện tiếng động lạ trên trần nhà, gần phòng thờ nên chạy tới xem xét tình hình. Họ phát hiện một người đàn ông không rõ từ đâu lại ngã từ trần nhà xuống rồi rơi trúng tủ thờ của nhà họ.

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