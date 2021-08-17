Giật mình với đầu bếp ở Anh khi điêu khắc "nội tạng" bằng chocolate siêu thực, khiến người xem cứ ngỡ đó là thật

Sarah Hardy, một đầu bếp làm bánh ở Anh, đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật bằng chocolate với vẻ ngoài và kích thước giống như thật. Nhiều người lần đầu nhìn thấy cứ ngỡ đó là nội tạng của con người ha một loài động vật nào đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giat-minh-voi-dau-bep-o-anh-khi-dieu-khac-noi-tang-bang-chocolate-sieu-thuc-khien-nguoi-xem-cu-ngo-do-la-that-418675.html