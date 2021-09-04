Giật mình với bài thi bằng lái xe máy khiến ai cũng 'xây xẩm mặt mày', người qua được bài thi này phải gọi là 'bậc thầy tay lái lụa'

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ đang thực hiện bài thi thực hành bằng lái xe máy với nhiều động tác khá khó nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý.
Đời Sống 14:53 04/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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