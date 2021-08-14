GIẬT MÌNH trước khoảnh khắc người dân vừa đi bộ qua thì cây cầu bất ngờ SẬP XUỐNG, nhiều người chứng kiến sợ ‘đứng tim’

Hình ảnh được ghi lại cho thấy người dân vừa đi qua cầu chỉ vài giây thì cây cầu bất ngờ sập xuống sông. Sự việc xảy ra trong một công viên ở thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc hôm 11/8 vừa qua.
Đời Sống 07:10 14/08/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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