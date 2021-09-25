Giật mình trước khoảnh khắc cây cầu gần 200m, rộng 8m bị đánh sập trong tích tắc trong sự ngỡ ngàng của nhiều người chứng kiến

Video được ghi lại vào ngày 17/9 vừa qua ở TP Trường Đức, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cây cầu lớn bị đánh sập trong vài giây bằng thuốc nổ để nhường chỗ xây dựng âu tàu mới tại vị trí này.
Đời Sống 06:48 25/09/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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