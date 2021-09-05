Gia đình kỳ lạ nuôi chuột lang 'khổng lồ' làm thú cưng, dân mạng bất ngờ khi biết được lý do

Alejandra Villarruel và Marcelo Santiago tìm thấy con chuột lang bị thương trên bãi biển. Cả hai đã đưa con vật này về nuôi, đặt tên là Marlin. Chuột lang thường sống trong rừng theo bầy đàn nhưng vì do sự biến đổi của khí hậu cùng với vấn nạn cháy rừng nên chúng đã tràn vào thành phố để kiếm ăn và tìm nơi trú ngụ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-dinh-ky-la-nuoi-chuot-lang-khong-lo-lam-thu-cung-dan-mang-bat-ngo-khi-biet-duoc-ly-do-422459.html