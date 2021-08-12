Gây tai nạn ở bãi đậu xe, nữ "quái xế" điên cuồng la hét, tông vào người đàn ông khiến nhiều người phẫn nộ

Khi đang lùi xe ra khỏi chỗ đỗ, chiếc Toyota Camry đã va trúng đầu chiếc xe Hyundai Sonata đang chạy qua. Điều đáng nói là sau khi xảy ra va chạm, nữ tài xế cầm lái chiếc xe đã không xin lỗi mà còn đi xuống hét vào mặt đối phương.
Đời Sống 00:00 12/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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