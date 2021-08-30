Gây ra tai nạn liên hoàn cho 3 ô tô, cô gái vẫn thản nhiên bỏ đi như không có gì, thái độ khó hiểu khiến dân tình bức xúc

Sự việc được cho là xảy ra tại thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Sau khi gây ra vụ va chạm của 3 ô tô, cô gái vẫn thản nhiên như không và nhanh chóng rời khỏi hiện trường như thể vụ tai nạn chẳng liên quan gì tới mình.

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