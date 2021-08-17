Gắn camera trong phòng ngủ 2 mẹ con, vô tình phát hiện tại nạn xảy ra lúc 3 giờ sáng, đoạn clip khiến ai xem cũng thất kinh

Video cho thấy người mẹ mệt nên ngủ rất say, em bé sau một hồi quẫy đạp, lăn lóc đã đạp cả chiếc gối ôm chặn mình xuống đất. Đỉnh điểm là khi đứa bé cũng rơi bộp xuống sàn nhà, bật khóc.
Đời Sống 07:23 17/08/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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