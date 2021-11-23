Gái xinh nghịch dại, nhảy qua hàng rào để vào chuồng sư tử và liên tục ném tiền và cầm hoa vẫy chào con vật

Cụ thể, một người phụ nữ đã nhảy qua hàng rào để vào chuồng sư tử và liên tục ném tiền và cầm hoa vẫy chào con vật. Theo hình ảnh mà NBC New York đăng tải, người phụ nữ đeo tóc giả màu vàng, liên tục có những hành động để thu hút con vật.
Đời Sống 05:15 23/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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