Ga lăng như sư tử đực khi xông pha hạ thủ con mồi làm phần quà tặng "crush"

Tại vườn quốc gia Tangariwe ở Tanzania, một con sư tử cái đang cố gắng nhăm nhe để săn được con trâu rừng đang gặm cỏ gần đó. Thế nhưng chưa kịp tới gần, nó đã quay lưng bỏ chạy vì bị con mồi đuổi ngược. Sư tử đực lặng lẽ theo dõi từ xa và thể hiện bản lĩnh săn mồi khi để kịp mang 'phần quà' tặng 'crush'.
Đời Sống 06:18 17/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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