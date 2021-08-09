Gã chồng tri thức hợp sức cùng tiểu tam ép vợ ly hôn đến mức tự tử, máu lạnh không thèm nhận xác, chỉ quỳ gối coi như xí xóa 'hận thù'

Chồng cùng người tình ép vợ ly hôn, quá phẫn uất, người vợ nhảy sông tự sát. Hành vi của anh ta khiến họ hàng nhà vợ phẫn nộ và gây áp lực buộc anh phải quỳ gối tạ tội trước mặt mọi người.
Đời Sống 13:20 09/08/2021

Phương Di (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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