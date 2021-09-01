F1 hung hăng tát cái 'bốp' vào mặt nhân viên chung cư, lớn giọng thách thức: 'Bố tôi là đại tướng'

Mới đây, mạng xã hội đang xôn xao trước vụ ẩu đả giữa F1 và nữ nhân viên khu chung cư. F1 đã lao vào đánh nhân viên. Một người đàn ông thấy vậy liền lao vào can ngăn nhưng phải tốn khá nhiều sức lực thì anh mới tách được 2 người ra và đưa cô gái kia ra khỏi phòng.
Đời Sống 14:48 01/09/2021

Phương Di (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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