Được nhóm tình nguyện đến tận nhà hỗ trợ mùa Covid-19, phản ứng run rẩy của ông cụ khiến nhiều người không kìm được nước mắt

Một ông cụ có hoàn cách khó khăn, sức khỏe yếu đã được nhóm tình nguyện đến tận nhà hỗ trợ. Trước lúc nhóm ra về, ông run run đưa bằng cả hai tay một ít tiền cho nhóm tình nguyện nhưng họ nhất quyết không nhận, nói rằng chỉ cần ông cụ khỏe là được. Hành động này khiến ông cụ bật khóc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-nhom-tinh-nguyen-den-tan-nha-ho-tro-mua-covid-19-phan-ung-run-ray-cua-ong-cu-khien-nhieu-nguoi-khong-kim-duoc-nuoc-mat-419631.html