Du lịch Mông Cổ: Quốc gia có nhiệt độ âm 30 độ C vào mùa đông, thưởng thức cuộc sống du mục và văn hóa cùng người dân bản địa

Đến Mông Cổ, du khách sẽ được hòa mình vào cuộc sống của những người du mục trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đây đang là điểm đến thu hút du khách thích khám phá. Vào mùa đông thời tiết ở Mông Cổ vô cùng khắc nghiệt nhiệt độ âm đến 30 độ C. Những ngày mùa hè sự chênh lệnh nhiệt độ còn rõ rệt hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-lich-mong-co-quoc-gia-co-nhiet-do-am-30-do-c-vao-mua-dong-thuong-thuc-cuoc-song-du-muc-va-van-hoa-cung-nguoi-dan-ban-dia-418385.html