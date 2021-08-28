Dù bị gãy 1 chân nhưng linh dương đầu bò vẫn QUYẾT CHIẾN đến cùng với 3 báo săn và cái kết khiến người xem ngỡ ngàng đến bật ngửa

Trong clip, một con linh dương đầu bò đơn độc đã bị cả đàn báo săn rượt đuổi. Dù bị thương, linh dương đầu bò vẫn kiên cường chiến đấu tới cùng khiến 3 con báo săn gặp không ít khó khăn và cái kết vô cùng bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-bi-gay-1-chan-nhung-linh-duong-dau-bo-van-quyet-chien-den-cung-voi-3-bao-san-va-cai-ket-khien-nguoi-xem-ngo-ngang-den-bat-ngua-420916.html