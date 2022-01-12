Đóng giả nhân viên thu tiền bảo hiểm, người phụ nữ lừa 2 cháu bé đập heo đất lấy đi 120 triệu đồng

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 10/1, ở đường Lê Hồng Phong, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương. Lợi dụng không có người lớn ở nhà, bằng thủ đoạn tinh vi người phụ nữ đã lừa được 2 cháu bé đập heo đất và lấy đi số tiền khoảng 120 triệu đồng.

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