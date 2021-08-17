Đón nhận 'nụ hôn tử thần' đến hai lần, người đàn ông không chết còn phát biểu một câu gây choáng

Một người đàn ông đã để cho con rắn Mamba đen cực độc (mỗi vết cắn có nó được người dân ví như "Nụ hôn tử thần" vì giết người trong 20 phút) cắn vào tay liên tiếp hai lần. Tuy nhiên, người này vẫn bình an vô sự. Được biết, người đàn ông này có mệnh danh là Venom Man (Tạm dịch: Người đàn ông Nọc độc). Sau khi bị con rắn Mamba cắn, anh cho biết cảm giác bị đau nhói bên trong cơ thể nhưng thấy rất tuyệt.
Đời Sống 09:16 17/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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