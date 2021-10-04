Đói quá làm liều, báo đốm nhảy xuống sông làm điều không tưởng với cá sấu và cái kết đáng thương

Ngoài khả năng săn mồi trên cạn, báo đốm đôi khi tự thử thách bản thân bằng cách dấn thân vào những cuộc đi săn mạo hiểm, chẳng hạn như việc lặn xuống sông để săn cá sấu. Cũng bởi vì quá đói nó phải đành liều mạng nhảy xuống nước bắt con mồi.

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