Đôi nam nữ đi xe SH TẠT ĐẦU rồi liên tục LƯỢN trước xe container một cách khó hiểu, nhận về ‘cơn mưa’ chỉ trích từ cộng đồng mạng

Hình ảnh đoạn clip cho thấy, xe container đang chuyển vào làn trong cùng thì bất ngờ thanh niên điều khiển xe máy SH chở theo một cô gái phía sau vượt lên. Không những vậy, người này còn lượn xe với tốc độ chậm ép xe container dừng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-nam-nu-di-xe-sh-tat-dau-roi-lien-tuc-luon-truoc-xe-container-mot-cach-kho-hieu-nhan-ve-con-mua-chi-trich-tu-cong-dong-mang-420321.html