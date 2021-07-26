Đôi 'chúa sơn lâm' bơi qua sông thì bất ngờ bị 'THỦY QUÁI ĐẦM LẦY' tấn công, màn thủy chiến ác liệt xảy ra vô cùng mãn nhãn

Đôi sư tử và cá sấu đã có một trận thủy chiến vô cùng ác liệt bất phân thắng bại. Do không phải lợi thế trên cạn, nên một con sư tử đã bơi vào bờ. Trong khi đó, con còn lại quyết 'khô máu' với cá sấu.

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