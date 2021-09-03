Đỉnh cao săn mồi, cá vẩu TUNG NGƯỜI lên không trung TÓM GỌN chim nhạn, động tác ‘chuẩn không cần chỉnh’ khiến mọi con mồi khiếp sợ

Đoàn làm phim BBC ghi lại cảnh tượng ngoạn mục ở ngoài khơi quốc đảo Seychelles. Trước đó kẻ đi săn theo dõi đường bay của con mồi và căn chuẩn lúc con chim lướt sát mặt nước nhất để ra đòn quyết định.
Đời Sống 20:02 03/09/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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