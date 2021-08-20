Diều hâu bị gà mái tiễn về 'chầu ông bà' vì cả gan dám hãm hại gà con nhưng hành động của chú chó mới là điều gây chú ý

Một con gà mái đã lao vào chiến đấu vô cùng anh dũng và kết liễu con diều hâu vì dám có ý định hãm hại con mình. Đáng chú ý, lúc trận giao tranh đang đến hồi căng thẳng, có hai chú có xuất hiện ở góc màn hình. Có lẽ vì thấy diều hâu đang thất thế nên muốn vào giúp đỡ nhưng trước uy lực của gà mẹ, chúng chỉ biết "nhắm mắt làm ngơ".
Đời Sống 17:37 20/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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