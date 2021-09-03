Đi tuần tra ban đêm, cảnh sát ngỡ ngàng khi phát hiện sự thật động trời việc vợ ngoại tình và pha xử lý văn minh nhận được ‘cơn mưa lời khen’ từ cộng đồng mạng

Video được ghi lại từ camera gắn phía trước 1 xe cảnh sát đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc khá hy hữu. Một cảnh sát trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện vợ mình ngoại tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-tuan-tra-ban-dem-canh-sat-ngo-ngang-khi-phat-hien-su-that-dong-troi-viec-vo-ngoai-tinh-va-pha-xu-ly-van-minh-nhan-duoc-con-mua-loi-khen-tu-cong-dong-mang-422233.html