Đi tắm biển với bố mẹ cậu bé 9 tuổi bất ngờ bị 'sứa biển cắn' dẫn đến chết ở Thái Lan

Theo Newsflare, bố của Li Yam nhanh chóng lao tới chỗ con trai và phát hiện nhiều vết xước màu đỏ trên phần cánh tay và chân, trong khi cậu bé kêu bị chóng mặt. Lực lượng cứu hộ bờ biển đã gọi điện cho xe cấp cứu và nhanh chóng dùng thuốc chống độc cho nạn nhân, nhưng cậu bé không may qua đời trên đường đưa tới bệnh viện.
Đời Sống 22:28 04/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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