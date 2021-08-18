Đi rừng vô tình phát hiện cây cổ thụ cao, tò mò trèo lên khám phá thì phát hiện 'vàng đen' Tây Bắc giá 2 triệu đồng/kg

Trên kênh Youtube Thợ Rừng, cả nhóm phát hiện ra một khu vực có rất nhiều cây cao nên quyết định đã treo lên thì phát hiện “vàng đen” Tây Bắc, cây dổi hạt. Giá của loại hạt này có thể lên đến 2 triệu/kg.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-rung-vo-tinh-phat-hien-cay-co-thu-cao-to-mo-treo-len-kham-pha-thi-phat-hien-vang-den-tay-bac-gia-2-trieu-dong-kg-418953.html