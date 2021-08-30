Đi rừng quên mang gạo, những người đàn ông đã dùng loại quả LẠ ăn thay cơm, chế biến cực công phu vì làm sai cách sẽ gây ngứa ngáy, khó chịu

Trên kênh Youtube Thợ Rừng, họ đã dùng quả gắm ăn thay cơm. Nhưng trước hết họ phải đạp chúng bằng chân ở dưới suối cho lớp thịt quả bị trôi đi và chỉ còn hạt bên trong, sau đó đun sôi hạt quả và lại tách tiếp lớp vỏ mỏng ngoài hạt quả một lần nữa.
Đời Sống 07:09 30/08/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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