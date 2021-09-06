Đi rừng phát hiện thân cây rỗng, người đàn ông dùng gậy sắt CHỌC vào hố sâu vô tình ‘TRÚNG MÁNH LỚN’, nhiều người vô cùng thích thú

Trên kênh Youtube Ngọc Thuận Cần Giờ, chủ kênh Youtube này đã đăng tải đoạn video chia sẻ về cuộc sống mưu sinh bằng nghề bắt cua biển ở Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-rung-phat-hien-than-cay-rong-nguoi-dan-ong-dung-gay-sat-choc-vao-ho-sau-vo-tinh-trung-manh-lon-nhieu-nguoi-vo-cung-thich-thu-422661.html