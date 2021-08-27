Đi đòi mã nguồn phần mềm của smartphone, gái xinh khiến mọi người 'nín thở' với thứ ngồn ngộn trước mắt

Cô gái người Trung Quốc có tên Naomi Wu hay được biết đến với biệt danh "SexyCyborg" đã mang đến trụ sở của một hãng điện thoại để đòi lại mã nguồn phần mền. Tuy nhiên, hầu như ai nấy cũng chỉ chú ý đến vòng 1 siêu khủng của cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-doi-ma-nguon-phan-mem-cua-smartphone-gai-xinh-khien-moi-nguoi-nin-tho-voi-thu-ngon-ngon-truoc-mat-420702.html