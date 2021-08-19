Đi bộ giữa đường kiểu ‘bố đời’ gặp phải ‘hung thần’ ninja LEAD, người đàn ông bị tông ngã ‘CHỔNG VÓ’ và những bình luận trái chiều từ cư dân mạng

Đang đi bộ giữa đường, người đàn ông bất ngờ bị nữ tài xế lái xe máy LEAD tông trúng từ sau. Cú tông mạnh khiến người đàn ông ngã ra đường. Nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra về việc ai đúng, ai sai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-bo-giua-duong-kieu-bo-doi-gap-phai-hung-than-ninja-lead-nguoi-dan-ong-bi-tong-nga-chong-vo-va-nhung-binh-luan-trai-chieu-tu-cu-dan-mang-419035.html