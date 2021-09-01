Đến thăm mẹ, chàng trai 1 phen KINH HỒN BẠT VÍA khi thấy sinh vật LẠ ngoe nguẩy, CÓ ĐUÔI giống chuột trên sàn bếp, cộng đồng mạng thì cảm thấy sởn gai ốc

Chúng là những con vật bé xíu, màu đen, có đuôi giống như đuôi chuột và điều đáng sợ nhất là chúng vẫn sống, đuôi thì ngoe nguẩy… nhưng không ai biết nó là gì.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/den-tham-me-chang-trai-1-phen-kinh-hon-bat-via-khi-thay-sinh-vat-la-ngoe-nguay-co-duoi-giong-chuot-tren-san-bep-cong-dong-mang-thi-cam-thay-son-gai-oc-421824.html