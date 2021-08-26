Đến dự 1 cuộc họp quan trọng, người đàn ông muốn KHUỴU xuống vì SỐC sau khi mở laptop và pha xử lý khéo léo khiến nhiều người thích thú

Ông bố nhẹ nhàng giáo huấn 2 con gái sau khi bị "chơi cho 1 vố", đổi laptop đi làm của bố bằng laptop đồ chơi của mình. Dù trước đó anh đã muốn khóc khi phải chứng kiến cảnh tượng có 1-0-2.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/den-du-1-cuoc-hop-quan-trong-nguoi-dan-ong-muon-khuyu-xuong-vi-soc-sau-khi-mo-laptop-va-pha-xu-ly-kheo-leo-khien-nhieu-nguoi-thich-thu-420558.html