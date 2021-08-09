Đem ghế nhựa ra trước cổng hóng mát, cả gia đình 'thất kinh' bỏ chạy tán loạn khi trông thấy thứ này

Đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội với nội dung: "Cái sân rộng chưa đủ mát hay sao ấy mà cả gia đình phải ra đường hóng mát. Sau 18 giờ rồi, tí nữa là toang 20 triệu rồi" làm nhiều xôn xao. Một số netizen dự đoán rằng, có lẽ họ đã trông thấy hai chiếc xe máy lướt qua là công an phòng dịch đi tuần tra nên mới bỏ chạy như vậy.
Đời Sống 10:28 09/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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