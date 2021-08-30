Để sinh tồn đến lúc trưởng thành, hổ mang chúa phải trải qua cuộc đời sóng gió, con non vừa rời tổ đã bị cá sấu và cầy Mangut tấn công, số phận sẽ đi về đâu?

Hổ mang chúa con vừa sinh đã có nọc độc rất nguy hiểm nhưng kích thước còn quá bé. Chính vì vậy, sau khi rời tổ, tuyệt giao với bố mẹ, con non liền trở thành mục tiêu của nhiều loài ăn thịt.

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