Để loại rắn Mamba đen cực độc trao ‘nụ hôn tử thần’ cắn lên tay và sở thích khiến nhiều người rùng mình

Đây là loài rắn độc dài nhất và di chuyển nhanh nhất châu Phi có thể giết chết một người trưởng thành chỉ sau 20 phút nếu không được chữa trị kịp thời. Người đàn ông này đã có những thử nghiệm để rắn phát triển một loại vắc xin, tiêm ngừa miễn nhiễm giúp cho những người khác cũng có khả năng như anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/de-loai-ran-mamba-den-cuc-doc-trao-nu-hon-tu-than-can-len-tay-va-so-thich-khien-nhieu-nguoi-rung-minh-418745.html