Đây là 1 trong 50 loài ‘quái vật ngoài hành tinh’ sống ngay trên trái đất, kích thước siêu khủng và bí ẩn, chỉ tìm thấy khi xác trôi dạt vào bờ biển

Mực khổng lồ (Architeuthis dux), lớn nhất từng được ghi nhận có chiều dài 13m, gần bằng nửa chiều dài của cá voi xanh. Hầu hết thời gian, mực khổng lồ sống ở vùng nước sâu đến nỗi chúng ta không bao giờ nhìn thấy chúng.
Đời Sống 15:15 02/09/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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