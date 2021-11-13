Đau tim trước màn giải cứu 2 cụ già bị mắc kẹt ở trong ô tô đang ở trong 'biển lửa'

Nhìn thấy có người bị mắc kẹt, 5 người đi đường tốt bụng đã lập tức lao đến giải cứu các nạn nhân trước khi lửa bao trùm toàn bộ chiếc xe. Trong khi 2 người nhanh chóng mở cửa để giải cứu cụ ông bên ghế lái thì 3 người còn lại nhanh chóng bế người phụ nữ ngồi ở ghế phụ ra ngoài.
Đời Sống 08:00 13/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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