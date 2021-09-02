Đang vui vẻ thưởng thức nồi lẩu, thực khách kinh hồn bạt vía vì bật lửa phát nổ, nguyên nhân sự việc hết sức bất ngờ và ngớ ngẩn

Vụ việc xảy ra vào ngày 23/8 vừa qua, tại thành phố Thường Thục, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại cho thấy chiếc bật lửa bất ngờ phát nổ bên trong một nồi lẩu do một thực khách làm rơi vào.

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