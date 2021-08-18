Đang say giấc, cặp vợ chồng bất ngờ bật dậy CUỐNG CUỒNG tìm con lúc nửa đêm, xem video người bật cười nhưng liền cảnh báo NGUY HIỂM

Đoạn video cho thấy người vợ tỉnh giấc vào lúc nửa đêm. Cô vội vàng lật hết các lớp chăn lên để tìm nhưng không thấy. Khi người vợ đột nhiên lật cái gối của mình và phát hiện con đang ngủ ngon lành bên dưới. Nhưng hay vì đặt con về tư thế bình thường, họ lại để cho đứa bé tiếp tục ngủ dưới gối như vậy.
Đời Sống 09:37 18/08/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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