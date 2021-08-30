Đang nói chuyện với bạn trai giữa phố, cô gái bất ngờ lột váy để lộ nội y đỏ chói khiến nhiều người 'xịt máu mũi'

Đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái khi đang nói chuyện với bạn trai thì bất ngờ lột váy giữa đường để lộ cả nội y. Theo người đăng tải clip, bạn trai đã đề nghị nữ chính đi nhà nghỉ nhưng cô không đồng ý nên giở chiêu "chia tay đòi quà". Hành động "quả quà" ngay và luôn của cô gái khiến nhiều người sốc nặng.

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