Đang nói chuyện với bạn trai giữa phố, cô gái bất ngờ lột váy để lộ nội y đỏ chói khiến nhiều người 'xịt máu mũi'

Đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái khi đang nói chuyện với bạn trai thì bất ngờ lột váy giữa đường để lộ cả nội y. Theo người đăng tải clip, bạn trai đã đề nghị nữ chính đi nhà nghỉ nhưng cô không đồng ý nên giở chiêu "chia tay đòi quà". Hành động "quả quà" ngay và luôn của cô gái khiến nhiều người sốc nặng.
Đời Sống 07:00 30/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu