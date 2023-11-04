Đang ngồi trên ghế sofa thì nghe tiếng rít, người đàn ông nổi da gà khi phát hiện sinh vật chết người ẩn nấp bên trong

Vụ việc xảy ra tại một gia đình ở Kota, bang Rajasthan, Ấn Độ. Cụ thể, người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa thì nghe tiếng rít lạ nên thử kiểm tra thì phát hiện con rắn hổ mang chúa dài tới 1,5m đang trú ẩn trong chiếc ghế, khiến các thành viên trong gia đình chạy tán loạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-ngoi-tren-ghe-sofa-thi-nghe-tieng-rit-nguoi-dan-ong-noi-da-ga-khi-phat-hien-sinh-vat-chet-nguoi-an-nap-ben-trong-628487.html