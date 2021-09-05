Đang hú hí với nhân tình thì chồng về, người phụ nữ có màn che giấu xuất thần nhưng cộng đồng mạng lại chỉ ra điều bất thường

Đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang "vui vẻ" với nhân tình thì chồng về. Người phụ nữ đã rất nhanh trí giấu đi sự hiện diện của "kẻ thứ 3" một cách tài tình bất chấp việc anh chồng đi tới đi lui ngay trong vòng. Tuy nhiên, đoạn clip được nhiều netizen đánh giá là dàn dựng vì mọi thứ có vẻ diễn ra quá dễ dàng, trơn tru và hoàn hảo đến khó tin.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-hu-hi-voi-nhan-tinh-thi-chong-ve-nguoi-phu-nu-co-man-che-giau-xuat-than-nhung-cong-dong-mang-lai-chi-ra-dieu-bat-thuong-422557.html