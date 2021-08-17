Đang đứng thì bị sư tử VỒ NGÃ trong sự lo sợ của nhiều người, nhưng diễn biến phía sau đó gây KINH NGẠC

Đoạn clip được ghi lại cảnh một người đàn ông ở Mexico đang bị một con sư tử đẩy ngã xuống đất. Nhưng ngay sau đó nó lại rúc vào người đàn ông rồi thể hiện rõ sự vui vẻ. Người đàn ông này là chủ nhân cũ đã cứu và nuôi nó từ nhỏ, nhưng sau này đã gửi vào tổ chức chăm sóc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-dung-thi-bi-su-tu-vo-nga-trong-su-lo-so-cua-nhieu-nguoi-nhung-dien-bien-phia-sau-do-gay-kinh-ngac-418720.html