Đang đứng nói chuyện báo đen di chuyển nhẹ nhàng rồi bất ngờ 'phi thẳng' tới người đàn ông và diễn biến không ngờ tới

Cụ thể, khi thấy Eduardo Serio đang đứng nói chuyện, con báo đã di chuyển nhẹ nhàng từng bước và chỉ chờ trực lao tới vồ người đàn ông. Tuy nhiên, diễn biến ở phía sau của đoạn clip lại khiến mọi người phải bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-dung-noi-chuyen-bao-den-di-chuyen-nhe-nhang-roi-bat-ngo-phi-thang-toi-nguoi-dan-ong-va-dien-bien-khong-ngo-toi-422729.html