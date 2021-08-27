Đang đi vệ sinh, cô gái GIẬT MÌNH khi phát hiện đôi chân đàn ông trong nhà vệ sinh nữ và sự thật sau đó khiến ai cũng PHẪN NỘ và sợ hãi ‘KHÓC THÉT’

Sự việc xảy ra trong một nhà vệ sinh ở thành phố Mậu Danh, Quảng Đông (Trung Quốc). Một cô gái đang đi vệ sinh thì phát hiện đôi chân giống như của đàn ông xuất hiện dưới khe cửa. Người đàn ông này còn ngó mặt vào khe hở phía dưới cánh cửa quay lén phụ nữ đi vệ sinh.
Đời Sống 16:59 27/08/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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