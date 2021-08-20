Đang dẫn bản tin thì phóng viên ghi lại được khoảnh khắc ô tô đang chìm xuống hồ, anh chàng ngỡ ngàng chỉ biết 'trố mắt' bất lực

Cụ thể, Jakob Emerson, một nam phóng viên của kênh truyền hình News Channel 20 đang thực hiện một bản tin trực tiếp tại hồ Springfield. Đáng chú ý, ngay phía sau lưng phóng viên này là một chiếc GMC Sierra HD màu trắng đang bị trôi từ từ và nhẹ nhàng chìm xuống dưới nước.
Đời Sống 13:30 20/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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