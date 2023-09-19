Đang chơi bóng trên phố, cậu bé 10 tuổi bị một con chó điên lao vào tấn công kinh hoàng khiến người xem sợ hãi

Một cậu bé 10 tuổi đã bị một con chó lai tấn công ở Walsall, quận West Midlands, Anh, hôm 13/9. Cảnh tượng được camera giám sát ghi lại cho thấy cậu bé hét lên đau đớn và kêu cứu khi cuộc tấn công diễn ra trong hơn 2 phút.
Đời Sống 11:20 19/09/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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