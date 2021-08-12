Đang chở khách ngắm cảnh đêm trên sông thì du thuyền đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt, khiến ai nấy cũng hoảng loạn

Du thuyền đang đi trên sông thì bỗng dưng bốc cháy dữ dội, khiến nhiều 11 người đang ở trên du thuyền hoảng sợ. Rất may mắn là tất cả đã mang áo phap trước khi lên tàu, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt kịp thời để ứng cứu.
Đời Sống 20:54 12/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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