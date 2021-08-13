Đang ấn ăn thì bình gas phát nổ, lửa cháy nuốt trọn cả căn bếp nhưng phản ứng 'cứng' của người phụ nữ mới là điều gây sốc

Câu chuyện xảy ra ở tỉnh Pattani, miền nam Thái Lan vào ngày 7/8. Theo đó, bà chủ kiêm đầu bếp chính của một nhà hàng địa phương khi đang nấu nướng thì bếp gas bỗng bốc cháy phừng phừng. Tuy nhiên, rất bình tĩnh, bà dùng một tấm khăn ẩm trùm lên ngọn lửa. Bà cũng dùng khăn quật liên tục vào bình gas bốc cháy và dội nước. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó trước sự tháng phục của mọi người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-an-an-thi-binh-gas-phat-no-lua-chay-nuot-tron-ca-can-bep-nhung-phan-ung-cung-cua-nguoi-phu-nu-moi-la-dieu-gay-soc-417767.html